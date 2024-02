Marathon Rotterdam moet eerst ‘shock’ om dood Kiptum verwerken

De marathon van Rotterdam staat de komende dagen stil bij het plotselinge overlijden van de Keniaanse marathonloper Kelvin Kiptum. De 24-jarige wereldrecordhouder, die om het leven kwam door een verkeersongeval, zou op zondag 14 april de publiekstrekker zijn in de 43e editie van de wedstrijd over 42,195 kilometer door de Maasstad

“We zijn nog in shock”, zegt directeur Wilbert Lek. “Het is niet te bevatten wat die jongen is overkomen. Dit is een groot verlies en als organisatie zijn we nu helemaal niet bezig met wat dit betekent voor de wedstrijd in april. Dat is nu even niet belangrijk”, aldus Lek.

Organisatie Golazo zal alles doen om de familie van Kiptum te steunen in deze moeilijke dagen, zegt de directeur. “Onze wedstrijdmanager Marc Corstjens is ook zijn manager en ik weet dat hij en Golazo heel betrokken zijn bij de atleten. Zij zullen steun en hulp bieden aan de familie en nabestaanden.”

Kiptum maakte een stormachtige opkomst in de marathonwereld. Hij debuteerde in december 2022 met winst in de marathon van Valencia in 2.01.53, op dat moment de vierde tijd ooit. In april 2023 ging hij nog harder in Londen en won daar in 2.01.25. In oktober volgde in Chicago, in zijn derde marathon, al een wereldrecord van 2.00.35. Hij liep 34 seconden van de oude recordtijd (2.01.09) van zijn legendarische landgenoot Eliud Kipchoge af.

De atleet kondigde in november aan dat hij in de marathon van Rotterdam zijn wereldrecord wilde verbeteren. In januari meldde Kiptum nog op zijn Instagramaccount dat hij uitkeek naar de race in Rotterdam. Op een foto had hij zijn startnummer 1 al in de handen. “Hij had enorm veel zin om te komen en liet ons weten dat zijn voorbereiding heel goed ging. Op basis van zijn trainingen had hij laten doorschemeren dat een tijd van onder de twee uur mogelijk was.”