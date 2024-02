Nageeye noemt dood marathonsensatie Kiptum ‘onwerkelijk’

Marathonloper Abdi Nageeye moest het overlijdensbericht van Kelvin Kiptum een aantal keren lezen voordat hij besefte wat er stond. “Zo onwerkelijk”, schrijft de Nederlands recordhouder op de marathon op Instagram als reactie op de plotselinge dood van de wereldrecordhouder.

De pas 24-jarige Keniaan kwam om het leven door een verkeersongeval. Hij bestuurde de auto die op de weg van Kaptagat naar Eldoret door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en tot stilstand kwam tegen een boom. Kiptum overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, evenals zijn coach Gervais Hakizimana, die ook in de auto zat.

“Ik sprak een week geleden zijn coach nog. We kochten meubelen in dezelfde winkel. En op minder dan een kilometer van de plek waar het ongeluk gebeurde, liep ik zaterdag mijn ronden voor een duurloop van 40 kilometer”, aldus Nageeye, de winnaar van olympisch zilver die zich in Kenia voorbereidt op de marathon van Rotterdam.

Nageeye zou daar tegen Kiptum lopen. De Nederlander kondigde een aanval aan op zijn Nederlands record van 2.04.56 en Kiptum wilde zijn wereldrecord van 2.00.35 verbeteren en had zelfs laten doorschemeren dat hij onder de twee uur mogelijk achtte. “Ik heb vorige week nog een interview gegeven in het AD en daarin sprak ik over het lopen in Rotterdam samen met hem. Ik besloot mijn verhaal met dat ik voorzichtig moest rijden hier in Kenia. Het verkeer en de wegen kunnen gevaarlijk zijn.’