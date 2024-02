Sinner aast op eerste plek wereldranglijst tennis

Tennisser Jannik Sinner droomt van de eerste plaats op de wereldranglijst en zal zo hard mogelijk werken om dat doel te bereiken. Dat zei de Italiaanse winnaar van de Australian Open, deze week de blikvanger op het ABN Amro Open in Rotterdam.

“Ik praat niet graag over mijn ranking, ik wil vooral plezier hebben op de tennisbaan en mezelf verbeteren als speler. Daar heb ik controle over”, zei Sinner tegen de ATP voorafgaand aan zijn partij op dinsdag tegen Botic van de Zandschulp in Rotterdam Ahoy. “Ik ben op dit moment tevreden met mijn vierde plaats op de ranking, maar mijn doel is zeker om nummer 1 van de wereld te worden.”

De 22-jarige Sinner won vorige maand in Melbourne zijn eerste grand slam door in de finale de Rus Daniil Medvedev te verslaan in vijf sets (3-6 3-6 6-4 6-4 6-3). Hij had in de halve finales afgerekend met tienvoudig winnaar Novak Djokovic, de huidige aanvoerder van de wereldranglijst.