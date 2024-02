Synchroonzwemsters De Brouwer gekwalificeerd voor Parijs 2024

De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben zich met de vierde en tweede plaats bij de WK in Doha definitief gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs. Dat heeft de internationale zwemfederatie World Aquatics bekendgemaakt.

De 24-jarige tweeling eindigde bij het WK in Doha in de finale technische uitvoering als vierde. Daarna wonnen ze een historische zilveren medaille in de vrije kür. Nooit eerder veroverde Nederland een medaille op een WK bij het synchroonzwemmen. Die prestaties waren samen (ruimschoots) voldoende voor kwalificatie.

De zwembond meldde dat zes landen die zich nog niet eerder hadden gekwalificeerd, startbewijzen voor de duetten in Parijs 2024 hebben ontvangen. Nederland is een van die zes landen. De anderen zijn Groot-Brittannië, Griekenland, Israël, Oekraïne en Zuid-Korea.