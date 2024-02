Tennisster Rus lijdt na 3 uur nipte nederlaag in Doha

Tennisster Arantxa Rus heeft in de openingsronde van het WTA-toernooi van Doha een nipte nederlaag geleden tegen de Kroatische Petra Martic. Het werd 7-5 3-6 7-6 (5) voor de nummer 67 van de wereld.

De partij duurde 2 uur en 58 minuten. In de beslissende tiebreak benutte Martic haar derde wedstrijdpunt. Rus kwam nog terug van 6-3 tot 6-5, maar kon niet drie matchpoints op een rij wegwerken. De Nederlandse had in de derde set wel een achterstand van 5-3 in games ongedaan gemaakt.

Het toernooi van Doha is een zogenoemd WTA 1000-toernooi en behoort daarmee tot de grootste toernooien op de tour na de grand slams.

Vorige week haalde Rus (33), de nummer 43 van de wereld, nog de kwartfinales in het Roemeense Cluj. Ook toen verloor ze in de tiebreak van de derde set.