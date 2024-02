Wereldkampioene Toussaint en De Waard verder op 100 rugslag

Iets meer dan twaalf uur na haar wereldtitel met de estafetteploeg heeft zwemster Kira Toussaint zich geplaatst voor de halve finales van de 100 meter rugslag. Met de achtste tijd in de series (1.00,50), was de houdster van het Nederlands record in Doha net wat sneller dan haar landgenote Maaike de Waard (1.00,61). De Waard zwemt maandagavond ook met de snelste zestien om een plek in de finale. De Amerikaanse titelfavoriete Claire Curzan plaatste zich als eerste in 59,72.

Vorig jaar op de WK in Fukuoka werden Toussaint (29) en De Waard (27) in de halve finales uitgeschakeld, met respectievelijk de twaalfde en elfde tijd. Het Nederlands record van Toussaint staat op 58,65.

Voor Toussaint was de voorronde op deze “zware ochtend” een kwestie van doorkomen. “Gisteren was het natuurlijk nogal laat en vanochtend weer heel vroeg.” De rugslagspecialiste ging na het ophalen van de gouden medaille met de vrouwen van de 4×100 meter vrije slag even uitzwemmen en daarna snel terug naar het hotel. “Ik had veel appjes gekregen, maar ik heb mijn telefoon uitgezet en ben gaan eten, lezen en slapen.”

De in Spanje trainende Toussaint heeft ook de ‘day after’ weinig tijd om te genieten van haar eerste wereldtitel. “Dat is het rare aan zwemmen. Bij andere sporten ben je na een wereldtitel klaar en kun je naar huis en een feestje vieren. Maar dit toernooi duurt nog zeven dagen, dus bij dag acht ben je het al bijna vergeten door alle andere emoties. Dat is stom, maar dat komt later wel weer terug.”

Toussaint hoopt op de 100 meter rugslag eindelijk weer eens in de buurt van haar Nederlands record van bijna drie jaar geleden te zwemmen. “Ik hoop op een tijd van 59 laag, 58 hoog. En waar me dat dan brengt, geen idee.” Ook dit nummer is matig bezet op de WK in Doha. Van de acht finalisten van vorig jaar is alleen de Canadese Ingrid Wilm er weer bij.

Bij de mannen plaatste Kai van Westering zich op 100 rug ook voor de halve finales van maandagavond. De 20-jarige Nederlander zwom de negende tijd (53,84), de Zuid-Afrikaan Pieter Coetze was de snelste in 53,32.