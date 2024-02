Wielrenner Lazkano volgt Pogacar op als winnaar in Clásica Jaén

Wielrenner Oier Lazkano heeft de eendagswedstrijd Clásica Jaén Paraíso Interior op zijn naam geschreven. De 24-jarige Spanjaard van Movistar kwam na 158 kilometer tussen Baeza en Úbeda solo over de streep. Hij is de opvolger van Tadej Pogacar, die vorig jaar zijn eerste zege van het seizoen boekte in de Clásica Jaén.

Op korte afstand van Lazkano won de Fransman Bastien Tronchon (Decathlon-AG2R) de sprint van vier achtervolgers. De Sloveen Jan Tratnik van Visma – Lease a Bike werd derde. Lazkano was de laatste overblijver van een groep van vijftien renners die na een openingsfase met veel vluchtpogingen was weggereden.

Het parcours van de Spaanse koers, die door de gravelstroken wordt vergeleken met de Italiaanse Strade Bianche, was aangepast door de hevige regenval in Andalusië. De organisatie schrapte meer dan 44 kilometer gravel, waardoor er een kleine 18 kilometer overbleef.