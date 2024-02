Zwemster Schouten als tweede naar halve finales WK 100 school

Tes Schouten heeft zich op de WK in Doha overtuigend als tweede geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag (1.06,46). De Nederlandse specialiste op de dubbele afstand hoefde in de series alleen de Chinese Qianting Tang (1.06,16) voor zich te dulden. Titelverdedigster Ruta Meilutyte uit Litouwen kwam in de series vier honderdsten van een seconde tekort en is al uitgeschakeld.

Door de afwezigheid van zes van de acht finalisten van de vorige WK in Japan, liggen er op dit nummer ook al kansen voor Schouten (23). De onder Mark Faber trainende zwemster werd afgelopen zomer tiende.

De halve finales zijn maandagavond, de strijd om de medailles volgt dinsdag.