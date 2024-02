Atletieklegende Gebrselassie zag Kiptum geschiedenis schrijven

Haile Gebrselassie, voormalig wereldrecordhouder op de marathon, denkt dat de zondag overleden Kelvin Kiptum de eerste atleet had kunnen worden met een tijd onder de twee uur op het onderdeel. “Ik ben er zeker van dat hij was voorbestemd om een grootheid te worden”, zei de Ethiopische atletieklegende in reactie op de onverwachte dood van de huidige wereldrecordhouder.

“Hij was één van mijn favoriete jonge atleten”, zei Gebrselassie tegen AIPS, de internationale vakorganisatie voor sportjournalisten. “Na zijn wereldrecordtijd in Chicago afgelopen oktober keek ik ernaar uit om hem geschiedenis te zien schrijven met het doorbreken van de grens van twee uur. We hebben veel atleten gezien met potentie, maar voor mij was Kiptum de ‘real deal’ om de eerste te zijn.”

Kiptum liep in Chicago, in zijn derde marathon ooit, al een wereldrecord van 2.00.35. Hij kondigde drie maanden geleden aan mee te doen aan de marathon van Rotterdam in april. Hij hoopte daar voor het eerst onder de twee uur te lopen. Kiptum overleed zondag op 24-jarige leeftijd bij een verkeersongeluk in zijn geboorteland Kenia.

De inmiddels 50-jarige Gebrselassie wordt gezien als een van de beste langeafstandslopers ooit. Hij was tussen 2007 en 2011 wereldrecordhouder op de marathon en veroverde onder meer twee gouden medailles op de Olympische Spelen (op de 10.000 meter).