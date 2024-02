Geëmotioneerde Toussaint bezwijkt onder druk in WK-finale 100 rug

Zwemster Kira Toussaint is in de WK-finale van de 100 meter rugslag bezweken onder de grote druk die ze zichzelf had opgelegd. De routinier wilde het voor haar onlangs overleden oma “heel graag heel goed doen”, maar die drang brak haar op. “Ik ben er niet goed mee omgegaan”, zei een geëmotioneerde Toussaint (29).

Met de estafettevrouwen pakte Toussaint op de openingsdag van de WK in Doha nog verrassend de wereldtitel op de 4×100 meter vrije slag, mede dankzij een sterke race van haarzelf. “Toen zat die druk ook al in mijn hoofd en ging het juist heel goed. Dus ik weet dat ik goed in vorm ben, maar dit is echt een heel langzame tijd.”

Toussaint denkt dat dat verschil kan komen door het teamgevoel dat bij een estafette komt kijken. “Dan is het veel makkelijker om de druk te verdelen, omdat je weet dat je hele goede teamgenoten hebt waar je op kunt leunen. Normaal kan ik hier ook goed mee omgaan, maar nu ging het gewoon helemaal niet.”

Landgenote Maaike de Waard (27) deed het in de finale iets beter dan Toussaint, met de zevende plek.