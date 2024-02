Griekspoor mist vier matchpoints in dubbel en valt over boarding

Tallon Griekspoor heeft in de openingsronde van het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open vier matchpoints onbenut gelaten. Samen met zijn partner Bart Stevens verloor hij na een voortvarende start met 1-6 7-6 (12) 10-7 van de Belgen Sander Gillé en Joran Vliegen.

Griekspoor en Stevens, toegelaten met een wildcard, waren in de tiebreak van de tweede set vier keer één punt verwijderd van de zege.

In de matchtiebreak, de beslissende tiebreak tot tien punten, kwam Griekspoor hard ten val. Hij wilde een cross, schuin, geslagen bal halen en duikelde over de boarding. De beste tennisser van Nederland bleef even liggen, maar kon de partij toch voortzetten. Volgens zijn coach Kristof Vliegen is zijn pupil in orde.

Griekspoor speelt donderdag in de tweede ronde van het enkelspel. De Pool Hubert Hurkacz of de Tsjech Jiri Lehecka is zijn tegenstander.