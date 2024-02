Griekspoor opgelucht dat het niet al na één dag klaar was in Ahoy

Tallon Griekspoor was opgelucht dat hij op de openingsdag van het ABN AMRO Open uitschakeling ternauwernood wist te voorkomen. De beste tennisser van Nederland boekte een zwaarbevochten zege op de Italiaan Lorenzo Musetti. Het werd 3-6 7-6 (7) 7-6 (3).

“Ik had er niet aan moeten denken om hier op maandagavond klaar te zijn. Daar is het toernooi veel te mooi voor”, zei de nummer 29 van de wereld. “Ik ben blij dat ik deze eruit heb getrokken. Ik leg mezelf druk op, omdat ik in Nederland wil laten zien dat ik stappen hebt gemaakt. Mensen komen toch voor jou kijken.”

Griekspoor (27) kende tegen Musetti een moeizame start en had lange tijd weinig in te brengen. “Gelukkig heb ik mijn beste tennis gespeeld op de belangrijke punten. In het buitenland had het zeker anders kunnen aflopen, het publiek helpt daarbij zeker”, aldus Griekspoor, die in de slotfase van beide sets zijn niveau opkrikte.

“Je bent steeds op zoek naar rust, om vanuit daar je goede niveau te vinden. Ik ben wel van het praten tegen mezelf en dat heb ik nodig om feller te worden. In het begin ben ik rustig en flets en dan gaat het ten koste van mijn agressiviteit.”

Griekspoor werkte twee wedstrijdpunten weg, beide op eigen service. “Ik ben de punten goed gaan halen. Het was doden of gedood worden op dat moment. Zeker in de tiebreak van de derde set speelde en serveerde ik erg goed. Ik ben blij dat ik er nog in zit en hoop na een dubbel op dinsdag woensdag of donderdag weer beter te spelen.”

Er was een opmerkelijk moment in het duel. Griekspoor wisselde na de eerste set van broekje. Hij begon de wedstrijd in een blauw broekje, maar eindigde in een witte. “Dat broekje zat zo strak, het voelde alsof ik een Speedo-zwembroek aan had”, zei de Nederlander lachend. “Daarom heb ik iemand naar de shop van mijn sponsor gestuurd om een broekje uit de schappen te halen. Gelukkig ging het daarna beter.”

Vorig jaar haalde Griekspoor de halve eindstrijd in Ahoy.