Komst Hamilton naar Ferrari was geen verrassing voor Leclerc

Charles Leclerc wist toen hij eind vorige maand zijn contract verlengde bij Ferrari dat de Italiaanse Formule 1-renstal in gesprek was met Lewis Hamilton. Dat vertelde de 26-jarige Monegask de verzamelde pers na de presentatie van de nieuwe auto voor komend seizoen. Ferrari verraste op 1 februari met de bekendmaking van de komst van de Brit die vanaf 2025 het stoeltje overneemt van de Spanjaard Carlos Sainz.

“Het is duidelijk dat dit soort deals niet van de ene op de andere dag rond zijn”, vertelde Leclerc. “Er gaat de nodige tijd inzitten en ik was ervan op de hoogte dat er gesprekken waren, voordat ik mijn contractverlenging ondertekende. Voor mij was het dus geen verrassing.”

Leclerc zei dat hij geen extra eisen had gesteld in zijn contractbesprekingen. “Het is sowieso goed dat het team transparant heeft gehandeld, maar het veranderde niets voor mij.” Hij noemde Hamilton “een ongelooflijke coureur, de meest succesvolle in de geschiedenis” en verwacht veel van diens inbreng. “Maar met Carlos was het geweldig en we hebben nog een jaar om samen te proberen het zo goed mogelijk te doen.”

Ook Sainz vertelde enkele weken voor de aankondiging op de hoogte te zijn gebracht over de situatie. Het gaf hem tijd zich voor te bereiden. “Ik denk dat iedereen in zekere zin verrast was door wat er gebeurde. Ik kreeg het nieuws iets eerder te horen en kon enkele weken nadenken. Het gaf me wat tijd om het te verwerken, mijn conclusies te trekken en me te richten op het komende seizoen.”

Dat seizoen begint op 2 maart in Bahrein.