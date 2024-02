Medaillekandidate Steenbergen mist WK-finale 200 meter vrije slag

Podiumkandidate Marrit Steenbergen mist tegen de verwachtingen in de strijd om de WK-medailles op de 200 meter vrije slag. De 24-jarige nummer 5 van vorig jaar kwam in de halve finales niet verder dan de negende tijd, terwijl de beste acht zich plaatsten voor de finale van woensdag.

Er lagen in Doha kansen voor de Friezin omdat alle medaillewinnaars van de afgelopen WK er in Doha niet bij zijn. Met haar tijd van 1.57,30 was Steenbergen een kleine twee tienden van een seconde te langzaam voor een plek in de finale. Ook Janna van Kooten redde het niet met de slechtste tijd in de halve finales (2.00,44).