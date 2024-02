Medaillekandidate Steenbergen simpel verder op 200 vrij WK

Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich op de WK in Doha eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag, waarop ze kans maakt op een medaille. Ook Janna van Kooten is door naar de volgende ronde, als zestiende en daarmee laatste (1.59,41). De 24-jarige Steenbergen noteerde met 1.58,18 de zesde tijd.

De Chinese Bingjie Li was de snelste in de series (1.57,16). Siobhan Haughey uit Hongkong is de favoriete voor het goud. De nummer 4 van de vorige WK in Japan, die nu in de series ook de vierde tijd zwom, heeft in Doha geen last van de medaillewinnaars van afgelopen zomer. Daardoor liggen er ook kansen voor Steenbergen, die vorig jaar vijfde werd.

De in de Verenigde Staten geboren Nederlander Caspar Corbeau heeft zich op de 50 meter schoolslag als tiende geplaatst voor de halve finale. De gedeeld nummer 7 van de 100 meter van maandag gebruikt de korte afstand puur als trainingswedstrijd. Zijn specialiteit is de 200 meter van later deze week.