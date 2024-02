Oud-bondscoach Haak gaat werken aan continuïteit baanwielrennen

Voormalig baanrenner en ex-bondscoach Hugo Haak gaat voor wielerbond KNWU werken aan de toekomst van het baanwielrennen. Haak, die als bondscoach onder meer op de Olympische Spelen van Tokio successen beleefde, moet zorgen dat de huidige resultaten ook navolging krijgen. Dat doet hij naast zijn werkzaamheden als assistent-sprintcoach, waarbij hij sinds afgelopen zomer met name sprintwereldkampioen Harrie Lavreysen begeleidt.

Haak gaat “met de coaches van de KNWU en de wielerbanen in Nederland verder vorm geven aan de talentherkenning binnen het baanwielrennen en de doorstroming van nieuw pistetalent voor zowel duur als sprint.” Ook zal hij ondersteuning bieden om de baansport in de breedte te stimuleren.

“We hebben de afgelopen jaren de sportwereld kunnen tonen dat we als land in staat zijn te bouwen aan een sterke lichting”, zegt Haak in een persbericht. “Om in de toekomst verder te kunnen bouwen op dit niveau moeten we vanuit een brede onderlaag jonge wielrenners de aansluiting kunnen laten maken met eerst de talent- en hopelijk later ook de topsportgroepen.” Om succesvol te blijven als baanwielernatie acht Haak het noodzakelijk dat bond en wielerbanen nog beter hun sport verkopen aan geïnteresseerde jeugd.

Volgens de KNWU is Haak de ideale man om dat in gang te zetten. “Hugo heeft zelf de weg bewandeld van toevallig een keer op de baan trainen naar topsprinter. Natuurlijk kennen we Hugo als coach van het jaar en de successen met onze baantoppers, maar hij kent bovendien de sport van binnenuit”, aldus technisch directeur Wilbert Broekhuizen.