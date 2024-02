Outsiders Boeblik en De Minaur eenvoudig verder in Ahoy

Outsiders Aleksandr Boeblik en Alex De Minaur hebben zich overtuigend geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open in Rotterdam, het grootste tennistoernooi van Nederland. Boeblik is als achtste geplaatst, De Minaur is de nummer 5 van de plaatsingslijst.

Boeblik was in de eerste partij van de dag met 6-3 6-4 te sterk voor de Kroaat Borna Coric. Voor de Kazach was het al zijn vijfde zege op een rij. Begin deze maand won hij het indoortoernooi van Montpellier.

De Minaur versloeg later de Amerikaan Sebastian Korda met 6-4 6-3. De Australiër, de nummer 11 van de wereld, speelde zijn eerste wedstrijd van het jaar buiten zijn eigen landsgrenzen. Vorige maand verloor hij op de Australian Open in de vierde ronde.

“Na de Australian Open, waar de verwachtingen hooggespannen waren, was ik wel een paar dagen kapot van de uitschakeling. Maar na behoorlijk wat tijd op de golfbaan te hebben doorgebracht ben ik er weer klaar voor”, zei De Minaur, die al voor de vierde keer op een rij meedoet in Ahoy. Hij kwam nooit verder dan de kwartfinales.