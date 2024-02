Roeblev bereikt tweede ronde na zege op Belgische qualifier

Andrej Roeblev heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De Russische nummer 5 van de wereld versloeg de Belgische qualifier Zizou Bergs met 7-5 6-3.

De als tweede geplaatste Roeblev (26) had in beide sets aan één break voldoende voor setwinst. In de eerste set won hij de servicegame van de Belg bij 6-5 en in de tweede set bij 4-3. Na een uur en 22 minuten maakte Roeblev het af met een sterke service, die Bergs te machtig was.

Bergs maakte zijn debuut in het hoofdtoernooi van het ABN AMRO Open. Hij is de nummer 132 van de wereld.

Roeblev won het toernooi drie jaar geleden. Hij versloeg toen in de finale de Hongaar Marton Fucsovics.