Schoonspringster Van Katwijk ‘verknalt’ eerste WK-sprong 20 meter

Schoonspringster Ginni van Katwijk heeft haar eerste sprong vanaf 20 meter op de WK high diving “verknald”. De na afloop gefrustreerde Noord-Hollandse (38) was wel tevreden met haar tweede poging voor de indrukwekkende skyline van Doha, waardoor ze halverwege het toernooi op de veertiende plek staat. Toch moet er woensdag nog wel wat gebeuren om de door haar gewenste top 10 te halen.

Waaghals Van Katwijk is elke keer dat ze op het 20 meter hoge platform stapt weer bang, maar dat was niet de reden voor haar mislukte eerste poging. “In de warming-up ging die heel goed en ik voelde me er heel comfortabel bij. Dat maakt het extra frustrerend dat het dan niet lukt. Na die tweede sprong dacht ik wel: yes. Want het is best moeilijk om na zo’n eerste sprong goed terug te komen”, zei de tien maanden per jaar op een cruiseschip werkende Van Katwijk in Doha.

Van Katwijk kreeg voor haar eerste poging met 37,70 de laagste score van de negentien deelneemsters. Voor haar moeilijkere tweede sprong met salto’s en schroeven kreeg ze de tiende score (68,40). De Nederlandse springt woensdag nog twee keer in de haven van Doha. In Japan werd ze vorig jaar elfde van de wereld.