Schouten pakt verrassend WK-zilver op 100 meter schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft op de 100 meter schoolslag verrassend WK-zilver gepakt. De 23-jarige Bodegraafse zwom met 1.05,82 zelf slechts een tiende boven haar nationaal record van 1.05,71 en profiteerde van het feit dat veel toppers het toernooi in Doha lieten schieten.

De Chinese Qianting Tang zwom in de finale overtuigend naar het goud in 1.05,27. Siobhan Haughey uit Hongkong werd derde in 1.05,92.

Schouten had zelf niet verwacht voor een medaille te kunnen gaan op de 100 meter. Op de dubbele afstand pakte ze vorig jaar al WK-brons.

Op de 100 meter werd Schouten afgelopen zomer nog tiende. Van de negen zwemsters die Schouten vorig jaar in Japan klopten, zwom alleen de Ierse Mona McSharry in Doha weer de finale. Titelverdedigster Ruta Meilutyte uit Litouwen werd in de series al verrassend uitgeschakeld. Voor Sophie Hansson uit Zweden, de nummer 7 van vorig jaar, was de halve finale al het eindstation. De andere zeven lieten deze WK schieten met het oog op de naderende Olympische Spelen.