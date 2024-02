Sinner – Van de Zandschulp woensdagavond, Griekspoor donderdag

Jannik Sinner en Botic van de Zandschulp treffen elkaar woensdagavond in de eerste ronde van het ABN AMRO Open. De wedstrijd in Ahoy Rotterdam begint om 19.30 uur. Tallon Griekspoor komt donderdag pas weer in actie.

Voor de Italiaan Sinner wordt het zijn eerste wedstrijd sinds de finale van de Australian Open, eind vorige maand. Hij meldde zich af voor het toernooi van Marseille van vorige week, maar is al sinds vrijdag in Rotterdam.

Griekspoor plaatste zich maandag voor de tweede ronde en het was de vraag of hij woensdag of donderdag zijn tweede ronde zou spelen. De beste tennisser van Nederland neemt het donderdag op tegen de winnaar van het duel tussen de Pool Hubert Hurkacz en Jiri Lehecka uit Tsjechië.

Woensdagavond speelt Félix Auger-Aliassime, de winnaar van de editie van 2022, de tweede avondwedstrijd. De Canadees treft de winnaar van de wedstrijd tussen Andrej Roeblev uit Rusland en de Belg Zizou Bergs.

Ook de Deen Holger Rune, als derde geplaatst, speelt woensdag zijn eerste wedstrijd. Hij neemt het in de middagsessie op tegen de Rus Roman Safioellin.