Slotetappe Ronde van Oman ingekort na hevige regenval

De vijfde en laatste etappe van de Ronde van Oman, met traditiegetrouw de aankomst bovenop de Jabal al Akhdhar, is door de organisatie om veiligheidsredenen met bijna de helft ingekort. De etappe van woensdag bedraagt nog maar 72 kilometer, maar eindigt nog wel op de berg die bekendstaat als Green Mountain. Dat is een klim van 5,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 10 procent.

De maatregel is het gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen in de sultanstaat. Omdat het lokale wegennet er niet op is berekend, zorgde het vele water voor gevaarlijke situaties door grote plassen en aangespoelde stenen. Twee eerdere etappes werden om diezelfde reden ook al ingekort.

De Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) begint als leider aan de slotrit.