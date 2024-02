Tennisster Siniakova verrast Gauff in Doha

De Tsjechische tennisster Katerina Siniakova heeft voor een stunt gezorgd op het Qatar Open, het hoog aangeschreven toernooi van Doha. Siniakova was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff: 6-2 6-4. Daarmee verdween de nummer 2 van de plaatsingslijst al na haar eerste optreden uit het toernooi.

De 27-jarige Siniakova, 42e op de wereldranglijst, keek na setwinst tegen een 4-0-achterstand aan in de tweede set. Zes games later was haar verrassende overwinning alsnog een feit. De partij duurde 1 uur en 20 minuten. Gauff, afgelopen najaar winnaar van de US Open en vorige maand halvefinalist op de Australian Open, had een bye in de eerste ronde. Voor Gauff is het de eerste keer sinds Wimbledon vorig jaar dat ze op een toernooi er voor de kwartfinales al uitligt.

Siniakova treft in de achtste finales Danielle Collins, opnieuw een Amerikaanse.