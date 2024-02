Tennisster Venus Williams keert terug op de baan in Indian Wells

Tennisster Venus Williams keert volgende maand terug op de baan voor het grote WTA-toernooi van Indian Wells. Het is de eerste keer sinds haar uitschakeling in de eerste ronde van de US Open van vorige zomer dat de 43-jarige Amerikaanse in actie komt.

Williams, winnares van zeven grand slams in het enkelspel, heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelde voor het laatst in Indian Wells in 2019.

Ook Caroline Wozniacki kreeg een wildcard van de organisatie van het toernooi in Californië. De 33-jarige Deense maakte vorig jaar een rentree na een pauze van drie jaar en de geboorte van haar twee kinderen. Vorige maand bereikte ze de tweede ronde van de Australian Open, het toernooi dat ze in 2018 won.