Zorgen Haagse fractie PvdD over finish Tour de France Femmes

De raadsfractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag maakt zich zorgen over de geplande finish van de eerste etappe van de Tour de France Femmes. De streep is getrokken in Kijkduin. “Deze locatie ligt tussen twee kwetsbare Natura 2000 gebieden in. De ’toeters en bellen’ van een grote internationale wielerwedstrijd zullen de rust en leefomgeving verstoren voor dier en natuur”, stelt Robin Smit, raadslid van de Partij voor de Dieren, op de website van de Haagse afdeling van de partij.

De Partij voor de Dieren heeft met een aantal vragen opheldering gevraagd aan het college. “Den Haag neemt allerlei maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen. Een sportevenement organiseren rondom deze natuurgebieden staat hier haaks op”, stelt Smit, die van de betrokken wethouder wil weten hoe de gevolgen op de omliggende natuur zijn afgewogen bij de keuze voor Kijkduin als finishplaats. De eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen is op 12 augustus.

Tegenover Omroep West liet wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, sport) weten trots te zijn op de komst van de Tour de France Femmes naar Kijkduin. Hij is “stomverbaasd dat dit sportieve feest waar de hele stad van gaat genieten wordt gebruikt om zo’n punt te maken”. Het evenement moet “inwoners stimuleren te gaan sporten” en wordt volgens Bredemeijer georganiseerd “met respect voor de natuur”.