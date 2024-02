Acht jaar dopingschorsing Keniaanse atlete Chepchirchir

De Keniaanse atlete Sarah Chepchirchir heeft een schorsing van acht jaar gekregen van de dopingautoriteit in de atletiek. De Athletics Integrity Unit (AIU) meldt dat zij de atlete voor de tweede keer heeft betrapt op doping.

De 39-jarige atlete, die in 2017 haar grootste succes boekte met winst in de marathon van Tokio, kreeg in 2019 al een schorsing van vier jaar opgelegd om afwijkingen in haar bloedpaspoort. Een nieuw vergrijp volgde al snel na afloop van die eerste schorsing. Chepchirchir werd na een marathon in Thailand vorig jaar november positief getest op testosteron.

Chepchirchir had de mogelijkheid om de schorsing met een jaar te verkorten als ze haar dopinggebruik zou toegeven, maar dat heeft ze niet binnen de daarvoor gestelde termijn gedaan, aldus de AIU.