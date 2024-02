Badmintonners beginnen EK met zege, nederlaag badmintonsters

De Nederlandse badmintonners zijn het EK voor teams begonnen met een ruime zege op Oekraïne. In de eerste groepswedstrijd in het Poolse Lodz werd het 5-0. De badmintonsters gingen in hun eerste groepswedstrijd met 3-2 onderuit tegen Schotland.

Mark Caljouw, Joran Kweekel en Noah Haase wonnen hun enkelpartijen. In de dubbels waren er overwinningen voor de koppels Andy Buijk/Timo Stoffelen en voor Ties van der Lecq/Brian Wassink. De mannen spelen nog donderdag tegen Frankrijk en vrijdag tegen Engeland in de groepsfase.

De vrouwenploeg kwam op achterstand door een nederlaag van Jaymie Laurens. De dubbel van Debora Jille/Alyssa Tirtosentono trok de stand gelijk. Maar door nederlagen van Nadia Choukri en de dubbel van Kirsten de Wit/Kelly van Buiten was de nederlaag een feit. Flora Wang won de laatste partij nog door een opgave van haar tegenstander Lauren Middleton. De badmintonsters treffen donderdag Duitsland en vrijdag Spanje.