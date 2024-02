Hamilton begint ‘megagemotiveerd’ aan laatste jaar bij Mercedes

Lewis Hamilton is “megagemotiveerd” voor zijn laatste seizoen als coureur van Mercedes in de Formule 1. Dat zei de 39-jarige Brit bij de onthulling van de W15, de racewagen waarin hij hoopt het komende jaar serieus de strijd met de Red Bull van wereldkampioen Max Verstappen aan te gaan.

Hamilton gaat zijn twaalfde seizoen in als coureur van Mercedes. Hij won zes van zijn zeven wereldtitels in dienst van de Duitse renstal. De afgelopen twee jaar werd de Brit echter volledig overvleugeld door Verstappen. Hamilton, recordhouder met 103 grand-prixzeges, won geen enkele race. Hij kondigde kortgeleden aan in 2025 de overstap naar Ferrari te maken.

“De afgelopen weken zijn duidelijk emotioneel geweest en het is heel onwerkelijk om hier te zijn”, zei Hamilton tijdens de presentatie op circuit Silverstone. “We hebben moeilijke jaren achter de rug, maar de lessen van die afgelopen twee jaar hebben ons wel geholpen de juiste richting te vinden. Ik weet ook waartoe dit gedreven team in staat is.”

Hamilton klaagde in voorgaande jaren herhaaldelijk over de grilligheden van de Mercedes. “Uit een auto, waarin je je niet op je gemak voelt, kun je niet de maximale prestaties halen. Een stabiele auto die wat meer voorspelbaar reageert, zal ons helpen beter te presteren.”