Hurkacz tegenstander van Griekspoor in tweede ronde ABN AMRO Open

Hubert Hurkacz is donderdag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De als vierde geplaatste Poolse tennisser knokte zich in Rotterdam in drie sets langs de Tsjech Jiri Lehecka: 6-3 6-7 (9) 7-6 (9).

Hurkacz overleefde drie wedstrijdpunten, allemaal in de tiebreak van de derde set. In de tiebreak van de tweede set had hij zelf nog drie matchpoints onbenut gelaten.

Het wordt de vierde ontmoeting tussen Hurkacz en Griekspoor. De drie voorgaande confrontaties waren vorig jaar. De Nederlander won alleen het duel in Halle, op Roland Garros en in Basel zegevierde de Pool.

De 26-jarige Hurkacz is de nummer 8 van de wereld.