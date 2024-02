Monfils wil geholpen door Sluiter historie schrijven in Ahoy

Gaël Monfils kan deze week geschiedenis schrijven door voor de derde keer het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland, te winnen. Alleen Roger Federer slaagde erin het toernooi in Ahoy drie keer te winnen. Monfils wordt op de achtergrond geholpen door Rotterdammer Raemon Sluiter, de coach van zijn vrouw Elina Svitolina.

“Helaas is Rae er deze week niet bij, want hij is momenteel in Dubai met mijn vrouw”, zei Monfils kort na zijn zege op de Canadees Denis Shapovalov. “Maar hij had me net al een berichtje gestuurd. Ik zal hem straks eens vragen voor een goed restaurant in Rotterdam, want we gaan de verjaardag van mijn fysio vieren.”

Monfils wordt op de tour in zijn box regelmatig vergezeld door Sluiter, die nu een jaar samenwerkt met Svitolina. “Als niemand van mijn team er is dan helpt hij me en vraag ik hem om advies. Hij kijkt veel naar me om. De teams van mijn vrouw en mij zijn nauw betrokken bij elkaar. We helpen elkaar waar mogelijk en dat is erg waardevol.”

Toernooidirecteur Richard Krajicek maakte al ruim een maand voor het toernooi bekend dat Monfils een wildcard had ontvangen voor het ABN AMRO Open. De Franse publieksspeler, die bekendstaat om zijn hoogstandjes en atletische vermogen, kreeg de voorkeur boven een aantal Nederlandse tennissers, ondanks dat hij al 37 jaar is.

“Ik was er erg blij mee, maar ik ken Richard erg goed. Vorig jaar heb ik in de zomer bewezen dat ik nog goed mee kan en eind vorig jaar heb ik nog een toernooi gewonnen. Inmiddels ben ik ook alweer de nummer 70 van de wereld, dus ik was niet verbaasd.”

Een belangrijke factor in het voortzetten van zijn loopbaan was dat komende zomer de Olympische Spelen in Parijs zijn. Het tennistoernooi wordt gehouden op Roland Garros, waar Monfils in het verleden al een aantal memorabele wedstrijden heeft gespeeld.

“Dat heeft altijd in mijn gedachten gespeeld en als ik me zou kwalificeren, dan zou dat geweldig zijn. Anderzijds zijn er veel jonge Franse gasten die ongelooflijk goed spelen. Het wordt lastig, maar ieder toernooi doe ik er gewoon alles aan om dichter bij plaatsing te komen.”

In de tweede ronde neemt Monfils het donderdag mogelijk op tegen Jannik Sinner, die vorige maand de Australian Open wist te winnen. “Hij is een nederige kampioen. Ik vind het leuk om het mogelijk tegen hem op te mogen nemen hier. Maar hij moet eerst nog maar zien te winnen van Botic van de Zandschulp.”

Monfils won het toernooi in 2019 en 2020. Federer was in 2005, 2012 en 2018 de beste in Ahoy.