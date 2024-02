Nadal definitief niet in actie op tennistoernooi van Doha

Rafael Nadal heeft definitief afgezegd voor het ATP-toernooi van Doha. De 37-jarige Spanjaard, die eerder al aangaf dat het krap zou worden, is nog niet fit na een spierscheurtje. “Ik ben helaas niet klaar om te spelen”, schreef Nadal op X.

“Ik had graag in Doha willen spelen, waar de organisatie en de geweldige fans mij altijd enorm hebben gesteund”, verklaarde Nadal. “Jammer genoeg kan ik na mijn onvergetelijke overwinning in 2014 niet naar Doha komen, waar ik heel graag wilde zijn om opnieuw te spelen. Ik blijf me focussen om klaar te zijn voor de exhibitiewedstrijd in Las Vegas en het geweldige Indian Wells.”

Nadal en landgenoot Carlos Alcaraz spelen op 3 maart ‘The Netflix Slam’ in Las Vegas, een duel dat wordt georganiseerd en uitgezonden door Netflix. Drie dagen later begint het grote toernooi van Indian Wells.

Nadal, winnaar van 22 grand slams, had vorige maand zijn zinnen gezet op deelname aan de Australian Open, maar meldde zich een week voor het toernooi af. Vorig jaar miste hij een groot deel van het seizoen met een heupblessure. Hij speelde wel op het toernooi van Brisbane begin januari.