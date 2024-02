Nadal onzeker voor deelname aan tennistoernooi van Doha

Het is onzeker of tennisser Rafael Nadal volgende week actief zal zijn in Qatar op het ATP-toernooi van Doha. De 37-jarige Spanjaard is nog niet fit na een spierscheurtje. “Het gaat heel krap worden”, zei Nadal.

“Ik heb de afgelopen weken wat ongemak gevoeld en zit een beetje op de limiet”, verklaarde Nadal in een interview met de Spaanse televisiezender La Sexta. “Op dit moment is elke klap die ik krijg, elke blessure, een tegenslag. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal.”

Nadal had vorige maand zijn zinnen gezet op deelname aan de Australian Open, maar meldde zich een week voor het toernooi af. Vorig jaar miste hij een groot deel van het seizoen met een heupblessure. Hij speelde wel op het toernooi van Brisbane begin januari.

Nadal, winnaar van 22 grand slams, hoopt in ieder geval aanwezig te zijn op het grote toernooi van Indian Wells, dat op 6 maart begint. “Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat ik in Indian Wells speel, het is een heel speciaal toernooi voor mij. Ik weet niet of het de laatste keer in Indian Wells is, dus ik zou daar zeker graag willen spelen”, aldus de drievoudig winnaar van het toernooi.