Nog geen duidelijkheid over rentree wielrenner Van der Hoorn

Wielrenner Taco van der Hoorn heeft nog steeds last van de gevolgen van een val in de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. Op de website van zijn ploeg Intermarché-Wanty meldt de Nederlander, die in 2021 nog een rit won in de Ronde van Italië, tien maanden na het ongeval nog steeds te kampen met de naweeën van een zware hersenschudding.

“Ik ben erg blij dat ik met mijn ploeggenoten heb kunnen trainen in januari”, zegt Van der Hoorn, die zich voor het eerst sinds april 2023 weer had aangesloten bij de ploeg. “Ik heb de afgelopen maanden veel twijfels gekend met soms een opleving en soms weer een terugval. Ik kan nu dagelijks fysieke arbeid verrichten en op reguliere basis korte ritjes maken.”

De ploeg noch Van der Hoorn (30) kan zeggen wanneer de renner weer in wedstrijden kan uitkomen. “Het is soms frustrerend, maar ik probeer me te concentreren op de zaken die wel goed gaan”, aldus Van der Hoorn.