Sinner is blij met terugkeer en wilde loyaal zijn aan Rotterdam

Jannik Sinner is blij dat hij zijn eerste wedstrijd sinds de finale van de Australian Open weer heeft gespeeld. De Italiaan, de man van dit moment in het mannentennis, heeft er nooit aan getwijfeld of hij naar Rotterdam zou komen.

“Ik keek er echt naar uit om weer in actie te komen, want dit is wat ik het liefst doe. Ik heb veel getraind hier en kwam hier vroeg om aan de banen te wennen”, zei Sinner op de persconferentie na zijn 6-3 6-3-zege op Botic van de Zandschulp. “Hij is een geweldige en gevaarlijke speler met echte wapens. Ik ben blij dat ik door ben en donderdag moeten we weer aan de bak tegen Gaël Monfils, die hier twee keer heeft gewonnen en van de baan hier houdt.”

Sinner beleefde tweeënhalve week geleden het hoogtepunt uit zijn loopbaan. In Melbourne veroverde hij zijn eerste grandslamtitel door in de finale de Rus Daniil Medvedev in vijf sets te verslaan. “Wat het meest speciale moment was sindsdien? Eigenlijk heb ik dat moment nog niet gehad, want ik heb mijn ouders nog niet gezien sinds de finale”, bekende Sinner. “Ik kijk heel erg uit naar het moment dat ik er met hen bij kan stilstaan.”

Ondanks de hectiek van de afgelopen weken heeft Sinner geen moment overwogen het ABN AMRO Open over te slaan. “Het is een kwestie van loyaal zijn aan het toernooi”, aldus de nummer 4 van de wereld, die al als tiener een wildcard kreeg in Rotterdam. “Ze geloofden hier in mij toen ik 18 jaar oud was. Ik vind het leuk hier te spelen, ik hou van de mensen hier en het is een speciaal toernooi voor mijn carrière. Hopelijk kan ik hier opnieuw goed tennis laten zien.”

Sinner neemt het donderdagavond om 19.30 uur op tegen de Fransman Monfils.