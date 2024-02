Tatum leidt Boston Celtics met 41 punten langs Brooklyn Nets

Boston Celtics heeft zijn koppositie in het Amerikaanse basketbal verstevigd met een zege op Brooklyn Nets: 118-110. Jayson Tatum nam de Celtics bij de hand met 41 punten en 14 rebounds. Jaylon Brown voegde 19 punten toe. Het was de 42e overwinning van de Celtics in dit NBA-seizoen en de ploeg leidt riant in de Eastern Conference.

De koploper in de Western Conference, Minnesota Timberwolves, boekte eveneens een overwinning. De ploeg versloeg Portland Trail Blazers met 121-109 en dankte die score voor een belangrijk deel aan Anthony Edwards, die 41 punten maakte. Voor de Timberwolves was het de 38e zege in dit seizoen. De Trail Blazers leden hun vijfde nederlaag op rij.