Uitgeruste Roest klaar om titel op 5000 meter te verdedigen op WK

Patrick Roest verdedigt donderdag zijn wereldtitel op de 5000 meter bij de WK afstanden in Calgary. De 28-jarige schaatser uit Lekkerkerk wil zijn ongeslagen status op de 5 kilometer van dit jaar graag voortzetten op de Olympic Oval in Canada. “Je ziet dat de concurrentie tegen het einde van het seizoen steeds sterker wordt, maar ik voel me zelf ook heel goed”, zegt hij.

Roest veroverde vorig jaar bij de WK in Heerenveen zijn eerste individuele afstandstitel op een WK en zorgde toen ook voor het enige individuele Nederlandse goud. Hij won ook de wereldtitel op de ploegachtervolging, maar op dat onderdeel doet hij dit seizoen niet mee.

Roest maakte indruk bij de wereldbeker in Salt Lake City in januari, waar hij het Nederlands record van Sven Kramer uit 2007 verbeterde. “Dat was geen perfecte rit, maar het was mooi om een Nederlands record te rijden, omdat dat al zo lang stond.” De schaatser van Reggeborgh vertelt hoe hij een weekje extra in Salt Lake City bleef met ploeggenoot Kjeld Nuis, die daar ook moest herstellen van zijn harde val na de 1000 meter. “We hebben een weekje doorgetraind, maar het was ook om het lichaam en het hoofd een beetje rust te gunnen. Ik heb met Kjeld van het mooie weer genoten en lekkere fietsritjes gemaakt.”

De wereldkampioen sloeg de wedstrijden in Quebec over. “Ik ben wel blij dat ik die keuze heb gemaakt. We hebben getraind om de vorm te verbeteren, maar vooral om die niet minder te laten worden. Met veel reizen en wedstrijden loopt de energie er een beetje uit. Dat voorkom je hierdoor.”

Roest weet ruim twee dagen vooraf aan zijn 5000 meter nog niet goed hoe die eruit gaat zien. Hij geeft toe dat de ongeslagen status het misschien makkelijk maakt, maar ook voor extra druk zorgt. “Ik moet gewoon bij mezelf blijven. Een raceplan maken we pas de avond voor de wedstrijd, als je weet hoe de omstandigheden zijn en in welke rit je rijdt.”

Met concurrent Davide Ghiotto uit Italië vocht Roest al meerdere rechtstreekse duels uit in zijn voordeel. “Maar in Beijing moest ik een tijd neerzetten voor de grote namen en dat ging ook hartstikke goed”, zegt hij. “Toen reed ik een mooie vlakke rit. Daar heb ik het vertrouwen uit gehaald dat ik niet een tegenstander nodig heb en het ook echt alleen kan.”

Op zondag wacht Roest een drukke slotdag van de WK met de 10 kilometer én de 1500 meter. “Ik schat mijn kansen op een medaille hoger in op de 10 kilometer. Ik rij die heel graag goed en met het laatste beetje energie dat er nog in zit, probeer ik dan alles er uit te halen op de 1500 meter.”