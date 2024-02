Van de Zandschulp kan niet stunten tegen Sinner in Rotterdam

Botic van de Zandschulp heeft op het ABN AMRO Open niet voor een sensationele zege kunnen zorgen. De nummer 2 van Nederland verloor in de openingsronde van de Italiaanse tennisser Jannik Sinner, die zijn eerste wedstrijd speelde sinds zijn titel op de Australian Open. Het werd 6-3 6-3 voor de mondiale nummer 4.

De avondwedstrijd duurde een uur en 27 minuten. Sinner maakte het af op zijn derde wedstrijdpunt, na er een game eerder op de service van de Nederlander nog twee onbenut gelaten te hebben.

De 28-jarige Van de Zandschulp had voor de tweede keer in zijn loopbaan een speler uit de top-5 kunnen verslaan. Vorig jaar won hij in Miami van de Noor Casper Ruud.

Van de Zandschulp en Sinner troffen elkaar vorige maand ook in de eerste ronde van de Australian Open. De 22-jarige Sinner won toen met 6-4 7-5 6-3.

Na de uitschakeling van Van de Zandschulp is Tallon Griekspoor de enige Nederlander die nog in het enkelspeltoernooi zit. De beste speler van Nederland neemt het donderdagmiddag in de tweede ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz.