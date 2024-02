Van de Zandschulp machteloos tegen ‘beste speler ter wereld’

Botic van de Zandschulp ondervond woensdagavond dat er weinig in te brengen was tegen Jannik Sinner, de beste tennisser van dit moment. De nummer 66 van de wereld wist de Australian Open-kampioen niet in verlegenheid te brengen.

“Ik had liever tegen een van de andere dertig spelers hier gespeeld”, zei Van de Zandschulp tijdens de persconferentie, met gevoel voor understatement. “Ik had heel goed moeten spelen en hij een off-day moeten hebben. Maar hij zat er meteen lekker in. En ik had wat beter moeten serveren.”

Het werd 6-3 6-3. Typerend was dat Van de Zandschulp in de tweede set er bij 5-2 met veel moeite nog 5-3 van wist te maken, maar dat de Italiaan het vervolgens afmaakte met een snelle lovegame.

“Ik had mezelf voorgenomen om agressief te spelen. Maar ik werd een beetje opgejaagd door hem, ook omdat hij de ballen zo snel neemt. En elke korte bal die ik sloeg, daar zat hij bovenop en bij elke bal waarbij ik naar het net kwam wist hij een passing te slaan, in plaats van bijvoorbeeld een verdedigende slice. Dat kunnen alleen de besten.”

Sinner geldt deze week als de favoriet voor de titel in Ahoy. “Op dit moment is hij de beste speler ter wereld”, beweert Van de Zandschulp zelfs. “Ik denk zeker dat hij de nummer 1 van de wereld kan worden. Na de US Open heeft hij maar één wedstrijd verloren en hij is ongelooflijk consistent. Ja, volgende keer speel ik liever tegen iemand anders. Maar ja, daar heb je geen invloed op.”

Van de Zandschulp is in Ahoy nog actief in het dubbelspel. Samen met Robin Haase staat hij in de kwartfinales.