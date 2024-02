Van Katwijk wil na 13e plek op WK liever weer van rots springen

Na haar enigszins teleurstellende dertiende plek op het WK highdiven in Doha richt schoonspringster Ginni van Katwijk haar blik met veel plezier weer op nog spectaculairdere sprongen in het wild. Dat vindt de 38-jarige Noord-Hollandse eigenlijk veel leuker dan de strijd om de wereldtitel vanaf het 20 meterplatform. “Ik snap wel dat het in zo’n gecontroleerde setting moet, maar ‘in the wild’ is echt supercool.”

Van Katwijk wilde met de skyline van Doha op de achtergrond nog goed presteren om voor de extremere wedstrijden van Red Bull in de zomer te worden uitgenodigd. Ze heeft goede hoop dat dat is gelukt. Na haar mislukte eerste sprong van dinsdag, waarvoor ze de negentiende en laagste score kreeg, herstelde Van Katwijk zich met de dertiende plek in de eindrangschikking. “Maar ik hoor in de top 12 en ik had heel graag de top 10 gehaald”, aldus de nummer 11 van vorig jaar.

In wedstrijden buiten de officiële toernooien heeft Van Katwijk eigenlijk meer lol. “Ik heb wedstrijden gehad vanaf rotsen, vanaf een waterval en in het meer. Dat geeft me veel meer plezier. Maar daar heb je Red Bull voor. Die zijn iets gekker.”