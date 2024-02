Zwitser Michael zwaar gewond na crash viermansbobslee

De viermansbobslee van de Zwitserse piloot Michael Vogt is bij een training voor de wereldbeker op de baan van Altenberg (Duitsland) zwaar gecrasht. Sandro Michel, een van de duwers, werd uit de slee geslingerd en kreeg het 210 kilogram zware gevaarte over zich heen.

Michael raakte zwaargewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis in Dresden gevlogen. Hij is geopereerd aan letsel aan borst, bekken en dijbeen. Zijn toestand is stabiel, meldde de Zwitserse bobsleebond. Piloot Vogt liep een zware hersenschudding op.

Ook de viermansbob van de Duitser Johannes Lochner crashte in Altenberg. De wereldkampioen in de tweemansbob zou nekletsel hebben opgelopen. Duwer Erec Bruckert, die uit de slee werd geworpen, moest voor onderzoek naar het ziekenhuis.