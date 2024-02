Boston Celtics overrompelen Brooklyn Nets in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben Brooklyn Nets een pijnlijke nederlaag bezorgd in de NBA. De beste ploeg van dit moment won met 136-86, een verschil van 50 punten. Het was de zesde zege op rij voor de Celtics

Payton Pritchard en Derrick White waren de topschutters bij Boston met respectievelijk 28 en 27 punten.

Stephen Curry vestigde een NBA-record in de wedstrijd van Golden State Warriors tegen Los Angeles Clippers. De sterspeler van de Warriors noteerde 41 punten en mikte in het duel negen keer raak van grote afstand (3-punter). Hij werd daarmee de eerste speler ooit in de NBA die vier wedstrijden op rij minstens zeven 3-punters maakt. De Warriors verloren ondanks de scoringsdrift van Curry: 125-130.