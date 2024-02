Corbeau en Kamminga simpel verder in jacht op WK-goud 200 school

Caspar Corbeau en Arno Kamminga hebben in de series van de 200 meter schoolslag geen fout gemaakt in de jacht op een gouden WK-medaille. De ploeg- en landgenoten zwommen respectievelijk de vierde (2.10,85) en achtste tijd (2.11,22). De Fin Matti Mattsson was de snelste in 2.09,15.

De 200 meter is de specialiteit van Corbeau (22). De afgelopen maanden heeft hij Kamminga, winnaar van olympisch zilver op dit nummer, regelmatig geklopt. Het hele podium van de vorige WK is niet aanwezig met het oog op de naderende Olympische Spelen.