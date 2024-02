Griekspoor verslaat Hurkacz en bereikt kwartfinales ABN AMRO Open

Tennisser Tallon Griekspoor staat in de kwartfinales van het ABN AMRO Open. De Nederlander won in een spannende wedstrijd knap met 6-7 (5) 7-6 (5) 7-6 (4) van de Pool Hubert Hurkacz, de nummer 8 van de wereld.

In een redelijk gevuld Ahoy lagen beide spelers qua niveau dicht bij elkaar. In de eerste set ging het gelijk op en was er een tiebreak nodig voor de beslissing. Eerder serveerde Griekspoor nog twee setpunten weg op 6-5, maar in de tiebreak was het alsnog Hurkacz die de set binnenhaalde. Dat deed hij met een ace, waarvan hij er in totaal 28 sloeg. Griekspoor sloeg er 23.

Het beeld in de tweede set was net zoals in de eerste. Griekspoor en Hurkacz deden vrijwel niets onder voor elkaar. In een hoogstaande set zonder breaks waren de marges klein en was er opnieuw een tiebreak nodig. Daarin kon Griekspoor bijschakelen en de wedstrijd in evenwicht brengen. Met een servicewinner werd het 1-1 in sets.

In het derde en beslissende bedrijf plaatste Griekspoor vervolgens de eerste break, maar die maakte Hurkacz direct ongedaan. De Nederlander, die vorig jaar nog tot de halve finales reikte in Ahoy, herstelde daar desondanks knap van. In opnieuw een tiebreak trok hij aan het langste eind, wat leidde tot tranen bij zijn Belgische coach Kristof Vliegen.

In de kwartfinales speelt Griekspoor, de nummer 29 van de wereld, tegen de Duitser Jan-Lennard Struff of de Fin Emil Ruusuvuori. Zij spelen donderdagavond nog tegen elkaar.