Hockeysters winnen opnieuw van China in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben hun elfde wedstrijd op rij in de Pro League gewonnen. In het Indiase Rourkela werd de Chinese ploeg, die onder leiding staat van voormalig Oranje-bondscoach Alyson Annan, met 4-2 verslagen.

Het Oranje van bondscoach Paul van Ass kwam in de 8e minuut op voorsprong door een doelpunt van Joosje Burg. Nog geen vier minuten later tekende Fay van der Elst voor de 2-0. Yu Anhui zette de Chinezen in de vijftiende minuut op 2-1.

Nederland breidde de voorsprong vervolgens uit naar 4-1 door rake strafcorners van Yibbi Jansen en Felice Albers. Gu Bingfeng pushte net voor tijd de 4-2 binnen voor China.

Begin februari won Oranje ook al van China in de Pro League. In Bhubaneswar (India) werd het toen 3-1.

China is op de komende Olympische Spelen in Parijs ook een van de tegenstanders van Nederland in de poulefase.