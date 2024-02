Keniaanse langeafstandsloper Rono (72) overleden

De Keniaanse langeafstandsloper Henry Rono, die in 1978 in 81 dagen tijd vier wereldrecords brak, is donderdag op 72-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Keniaanse atletiekbond. Een doodsoorzaak is niet bekend.

De bond meldde wel dat Rono de afgelopen tien dagen in het ziekenhuis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi had gelegen.

Tussen april en juni 1978 vestigde Rono wereldrecords op de 3000, 5000 en 10.000 meter en de 3000 meter steeplechase. Door de Keniaanse boycots rondom de Olympische Spelen in 1976 en 1980 kwam hij nooit in actie op het olympisch toneel.

Rono’s dood komt terwijl de Keniaanse atletiek nog steeds de dood aan het verwerken is van de 24-jarige wereldrecordhouder op de marathon, Kelvin Kiptum, die zondagavond overleed door een verkeersongeval.