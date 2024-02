Martínez ritwinnaar en nieuwe leider in Ronde van de Algarve

De Colombiaanse wielrenner Daniel Martínez heeft de tweede etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen, een rit van Lagoa naar Alto da Fóia met een aankomst bergop. De renner van Bora-hansgrohe versloeg in de sprint de Belg Remco Evenepoel. De Amerikaan Sepp Kuss finishte kort achter het tweetal als derde. De Nederlander Thymen Arensman werd achtste.

Martínez, die de Portugese rittenkoers vorig jaar won, neemt de leiderstrui over van de Belg Gerben Thijssen. De Ronde van de Algarve duurt tot en met zondag.

Lang was de Noorse ploeg Uno-X Mobility met een verrassingsaanval op jacht naar succes. In een kopgroep van zes was de ploeg met drie man vertegenwoordigd met onder anderen Andreas Leknessund, die pas 5 kilometer voor de top werd ingerekend door een inmiddels uitgedunde groep. Daarin hadden eerst de ploegen Visma – Lease a Bike en Ineos en daarna Soudal – Quick-Step, het team van Evenepoel, het tempo bepaald.

De Belgische ex-wereldkampioen zette in de laatste honderden meters aan. Zijn landgenoot Wout van Aert leek ook kansrijk, maar kon niet meer volgen. Martínez deed dat wel en passeerde Evenepoel enkele meters voor de finish. “Het was een belangrijke dag. Mijn ploeggenoten hebben me geweldig geholpen”, zei de 27-jarige ritwinnaar, die vrijdag de leiderstrui verdedigt, waarna zaterdag een lange tijdrit wacht.