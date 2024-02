Nadal hoopt op deelname Roland Garros en Olympische Spelen

Tennisser Rafael Nadal hoopt dit jaar deel te nemen aan Roland Garros en de Olympische Spelen in Parijs. Dat heeft de voormalig nummer één van de wereld bekendgemaakt in een interview met de Spaanse zender La Sexta. De 37-jarige Spanjaard, die tijdens zijn loopbaan 22 grandslamtitels in het enkelspel won, wilde zich nog niet uitlaten over wanneer hij gaat stoppen.

“Ik weet nog niet welke evenementen ik nog kan en zal spelen, maar tussen ons gezegd en gezwegen: het zullen er niet veel zijn”, zei Nadal. “Roland Garros zal dit jaar een van mijn doelen zijn”, voegde Nadal daaraan toe. “Ik wil ook graag op de Olympische Spelen spelen. Het is niet iets wat ik nu kan bevestigen, maar ik hoop dat ik daar zal staan. Ik denk van wel.”

Nadal sprak ook over zijn banden met Saudi-Arabië nadat hij vorige maand werd benoemd tot ambassadeur van de tennisbond van het land. “Ze betalen me, ja. Heb ik het geld nodig? Helemaal niet, het zal mijn leven niet veranderen. Ik heb geen supercontract getekend,” zei hij. “Mijn inzet is om tennis te promoten en te proberen mijn doelen te bereiken. Ik denk niet dat Saudi-Arabië mij nodig heeft om zijn imago op te poetsen. Dat is niet mijn doel. Mensen hebben de neiging om hun mening te geven zonder vragen te stellen,” zei Nadal.

“Het spreekt voor zich dat toen ik accepteerde, ik wist wat er zou gebeuren. Ik denk dat mijn team een communicatiefout heeft gemaakt en dat ik naar buiten had moeten komen om het uit te leggen,” voegde hij eraan toe.

Nadal meldde zich woensdagavond af voor het ATP-toernooi van Doha. De Spanjaard is nog niet fit na een spierscheurtje. Vorige maand had hij zijn zinnen gezet op deelname aan de Australian Open, maar meldde zich een week voor het toernooi af. Vorig jaar miste hij een groot deel van het seizoen met een heupblessure. Hij speelde wel op het toernooi van Brisbane begin januari.