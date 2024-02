Roest in voorlaatste rit 5000 meter tegen Italiaan Malfatti

Schaatser Patrick Roest neemt het donderdag op de 5000 meter bij de WK afstanden in het Canadese Calgary op tegen de Italiaan Michele Malfatti. Hij komt uit in de negende en voorlaatste rit. Dat was het resultaat van de loting.

Roest is de titelverdediger op de afstand. Hij scherpte deze winter het Nederlands record aan tot 6.02,98. De 5000 meter begint om 21.40 uur Nederlandse tijd.

Olympisch kampioene Irene Schouten treft in de tiende en laatste rit van de 3000 meter de Canadese Valerie Maltais. Schouten won vorig jaar op de WK in Heerenveen zilver op het nummer.

Het goud was toen voor de Noorse Ragne Wiklund, die in de achtste rit uitkomt tegen de Tsjechische routinier Martina Sablikova. Europees kampioene Marijke Groenewoud stuit in de negende rit op de Canadese Ivanie Blondin.

De 3000 meter is het openingsnummer van de WK afstanden en begint om 20.30 uur.