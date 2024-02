Roest verdedigt titel 5000 meter op WK afstanden in Calgary

Schaatser Patrick Roest verdedigt op de eerste van vier dagen van de WK afstanden die worden gehouden in het Canadese Calgary zijn wereldtitel op de 5000 meter. Roest was vorig jaar bij de WK in Heerenveen de enige Nederlandse schaatser die een wereldtitel veroverde op een individuele afstand.

De WK in Calgary beginnen om 20.30 uur met de 3000 meter bij de vrouwen. Op die afstand gaan olympisch kampioene Irene Schouten, Europees kampioene Marijke Groenewoud en Elisa Dul strijden om de medailles. Daarna volgt de 5000 meter met naast Roest Marcel Bosker en Chris Huizinga. De eerste dag wordt afgesloten met de teamsprint bij de vrouwen en mannen.

In de dagen erna verdedigen Femke Kok (500 meter), Jutta Leerdam (1000 meter), Antoinette Rijpma-de Jong (1500 meter), Schouten (5000 meter) en Groenewoud (massastart) hun wereldtitels. De ogen zijn verder gericht op de Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz die in Heerenveen het goud won op de 500, 1000 en 1500 meter. Hij krijgt concurrentie van onder anderen Kjeld Nuis en Jenning de Boo.