Schaatser Roest prolongeert wereldtitel op 5000 meter in Calgary

Patrick Roest heeft bij de WK afstanden in Calgary zijn wereldtitel op de 5000 meter geprolongeerd. De 28-jarige Lekkerkerker was in de Olympic Oval in Canada met 6.07,28 de beste. Zilver was er net als vorig jaar voor de Italiaan Davide Ghiotto die tot 6.08,61 kwam. Het brons ging naar de Noor Sander Eitrem.

Roest begon aan zijn race om de wereldtitel met een ongeslagen status op de 5000 meter dit seizoen. Hij had de laatste wereldbekerwedstrijd in Quebec overgeslagen, maar had de andere vier overtuigend gewonnen. De schaatser veroverde vorig jaar bij de WK in Heerenveen voor het eerst de wereldtitel op de 5000 meter.

Chris Huizinga werd met 6.15,04 zevende. Marcel Bosker eindigde met 6.23,87 als vijftiende.